سهم معادن السعودية يقفز بعد كشفين للذهب والنحاس

ارتفع سهم التعدين العربية السعودية "معادن" بنسبة 4% خلال جلسة تداولات الأربعاء، محققا أعلى مستوياته منذ 9 أشهر، بعد تداول مكثف عليه تسببت به أنباء عن اكتشاف مكمنين جديدين للذهب والنحاس في السعودية.

وتنتج الشركة بحسب بيانات اطلعت "العربية.نت" عليها من منجم المنصورة والمسرة في السعودية، نحو 260 ألف أونصة ذهب سنويا بالمتوسط، لكنها تقوم بدراسة جدوى اقتصادية لمشروع آخر "منجم الرجوم"، ستظهر نتائجها نهاية العالم الحالي.

وللشركة مشروع مصنع للألمنيوم مع شركة ألكوا الأميركية، يقدر الاستثمار الإجمالي به بنحو 10.8 مليار دولار، تزيد الحصة السعودية فيه على 74%، ويعتبر أكبر مشروع متكامل للألمنيوم والأول من نوعه خليجياً.

وبلغت الموجودات المتداولة لدى الشركة نحو 7.8 مليار ريال نهاية العام الماضي، من إجمالي موجودات يبلغ 63.9 مليار ريال، مقابل قروض طويلة الأجل تستحق السداد على الشركة بقيمة 31.5 مليون ريال.