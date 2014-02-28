بورصة مصر تغرد في فبراير وتربح 5.7 مليار دولار

واصلت البورصة المصرية قفزاتها خلال جلسات شهر فبراير المنتهي أمس، وحققت مؤشراتها ارتفاعات قياسية، وتجاوزت مكاسبها نحو 5.7 مليار دولار، بدعم عدد من الأحداث الإيجابية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.

وقال المحلل المالي، إسلام عبدالعاطي، إن السوق المصري يشهد مستويات لم يشهدها منذ 4 سنوات، هذا وإن كانت قوة الدفع قد تقلصت، حيث تعد هذه الارتفاعات محدودة مقارنة بارتفاعات الفترة الماضية، لكن مواصلة الارتفاع تعد مؤشراً إيجابيا،ً خاصة مع الزيادة الملحوظة في قيم التداولات في بعض الجلسات والتي تخطت المليار جنيه خلال جلسة واحدة يعد ترسيخا لهذا الارتفاع.

ويعد الحدث الأبرز حاليا على الصعيد السياسي هو فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية التي تعد الداعم الأساسي للسوق حالياً، ويلاحظ أن القيادة في السوق للأسهم المتوقع تجزئتها، وهو ما أحدث نشاطا كبيرا في أسهم المضاربات.

وأوضح أن الأسهم القيادية أصبحت أكثر قدرة على التأثير في السوق بسبب التوسعات التي تنتهجها شركاتها، ما يعطي ثقلا وثقة للاقتصاد المصري واستقراره.

وخلال جلسات شهر فبراير، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 39.9 مليار جنيه تساوي 5.7 مليار دولار تقريبا، بما يعادل نحو 8.82%، بعدما ارتفع من نحو 451.9 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات يناير الماضي إلى نحو 491.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات آخر جلسات شهر فبراير أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد قفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 9.75% إلى مستوى 8127 نقطة لدى إغلاق تعاملات فبراير، مضيفاً نحو 722 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 11.47% إلى نحو 651 نقطة.

وأيضاً ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 12.80% إلى نحو 1119 نقطة.

وتوقع المحلل المالي، نادي عزام، أن يضيف السوق مكاسب لا تقل عن 200 نقطة للمؤشر الرئيسي خلال الأسبوع المقبل، ويقود المؤشرات للمنطقة الخضراء أسهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات والمصرية للاتصالات والعز لحديد التسليح وأوراسكوم للاتصالات والإعلام، والقلعة للاستشارات المالية وايجيترانس والعربية لشحن والعربية للاستثمارات والتنمية القابضة (A.I.C) والمصريين في الخارج للاستثمار واسيك للتعدين والزيوت المستخلصه والعز للبورسلين وجنوب الوداي للإسمنت، وقد يشهد السوق عمليات شراء انتقائية في جميع القطاعات.