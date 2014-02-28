هبوط أسهم اليابان لليوم الثالث والين يحلق عالياً

هبط مؤشر نيكي للأسهم اليابانية لليوم الثالث على التوالي اليوم الجمعة، مع استمرار حذر المستثمرين في ظل توترات في أوكرانيا بينما أدى ارتفاع سعر الين إلى تراجع الإقبال على المخاطرة وانخفاض أسهم الشركات المصدرة.

وخسر مؤشر نيكي 0.6 % ليغلق عند 14841.07 نقطة في تعاملات متقلبة هبط خلالها إلى 14735.52 نقطة. وتراجع نيكي 0.2% على مدى الأسبوع و0.5 % على مدى الشهر.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% ليغلق عند 1211.66 نقطة. وانخفض مؤشر نيكي 400 الذي أطلق هذا العام ويضم الشركات ذات حقوق المساهمين المرتفعة والحوكمة القوية 0.3% إلى 10971.80 نقطة.

