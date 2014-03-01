وول ستريت تغلق مرتفعة وتوترات أوكرانيا تحجم مكاسبها

أغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم أمس الجمعة على مستوى قياسي، لكنه كان دون أعلى مستويات الجلسة، إذ إن التوترات في أوكرانيا جعلت المستثمرين يقبلون على البيع لجني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأميركية عند الإغلاق 49.06 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 16321.71 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 5.16 نقطة، أو 0.28 بالمئة إلى 1859.45 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا 10.814 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 4308.119 نقطة.

وختمت المؤشرات الثلاثة الشهر بتحقيق مكاسب قوية؛ إذ قفز داو جونز الصناعي بنسبة 4 في المائة بينما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.3 في المائة وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 5 في المئة في فبراير. وكان هذا أفضل أداء شهري لداو جونز منذ أكثر من عام.