السوق السعودية تحقق مكاسب قوية بـ6.7% من بداية العام

أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية "تداول" في نهاية شهر فبراير الماضي عند مستوى 9,106.55 نقطة مرتفعاً 345.93 نقطة بنسبة 3.95% مقارنة بشهر يناير.

وحقق أداء المؤشر من بداية العام 2014 حتى نهاية فبراير عائداً إيجابياً بنسبة 6.69% محققًا مكاسب بـ 570.95 نقطه وكانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في 27 / 2 / 2014 عند مستوى 9,106.55 نقطة.

وأوضح التقرير الإحصائي الشهري للسوق المالية "تداول" الذي نقلته "واس" أن القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية فبراير الماضي بلغت 1,866.09 مليار ريال أي ما يعادل 497.62 مليار دولار أميركي، بارتفاع بنسبة 3.57% مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 135.15 مليار ريال أي ما يعادل 36.04 مليار دولار أميركي بانخفاض بنسبة 2.95% مقارنة بشهر يناير الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر فبراير 5.188 مليار سهم مقابل 4.922 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق بارتفاع بنسبة 5.41% فيما بلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة 2.23 مليون صفقة مقابـــل 2.54 مليون صفقة تم تنفيذها في يناير 2014 بانخفاض بنسبة 12.28%.

وشهد الشهر الماضي إدراج أسهم الشركة السعودية للتسويق برأسمال مقداره 250 مليون مقسم إلى 25 مليون سھم طرح منها للاكتتاب العام 7.5 مليون سهم بقيمة 36 ريال للسهم الواحد، فيما أصدرت هيئة السوق المالية قرارا بتعليق تداول شركة وقاية للتأمين و إعادة التأمين التكافلي ابتداء من 26 فبراير ولا يزال السهم معلقا حتى إعداد هذا الخبر.

وبالمثل شهد الشهر الماضي قرارا من هيئة السوق المالية بإعادة التداول على أسهم الشركة السعودية الھندية للتأمين التعاوني "وفاء" ابتداء من 10 فبراير الماضي.

وعلى صعيد القطاعات حقق قطاع الفنادق والسياحة ارتفاعا بنسبة 13.91% متصدرا قطاعات السوق في شهر فبراير الماضي تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 13.84%، ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 9.54%، تلاه قطاع التأمين الذي حقق مكاسب بنسبة 8.09%، ثم قطاع التجزئة بنسبة 6.40%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة ارتفاع 5.52%، ثم قطاع الإسمنت بنسبة 5.20%.

كما حقق قطاع الطاقة والمرافق الخدمية ارتفاعا بنسبة 3.70%، تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 2.51%، ثم قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 1.94%، وقطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.85%، ثم قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.54% الذي كان أقل القطاعات المرتفعة في السوق المالية السعودية خلال شهر فبراير الماضي.

وعلى العكس من ذلك تراجع قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 0.60%، وقطاع النقل بنسبة 0.23% في تداولات الشهر الماضي.

وحول أكثر الأسهم قيمة في تداولات شهر فبراير أظهر تقرير "تداول" أن مصرف الإنماء تصدر أسهم الشركات باستحواذه على 8.02% من حجم السيولة المنفذة، تلاه سهم دار الأركان بنسبة 7.43% ، ثم سهم سابك بنسبة 7.14%، وسهم كيان 3.74%، وأخيرًا سهم مصرف الراجحي الذي استحوذ على 2.81% من حيث قيمة الأسهم.





