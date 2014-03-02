خبير: اكتتاب "الأهلي السعودي" سيجمع 100 مليار دولار

توقع الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار محمد الضحيان في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية نت"، أن يصل حجم الاكتتاب في 15%، من أسهم البنك الأهلي التجاري السعودي الـ100 مليار دولار، ليضيف رقماً جديداً للسوق السعودية، ويرفع رأسمال السوق إلى أكثر من 600 مليار دولار مقارنة بـ560 مليار دولار حالياً أو 1.86 تريليون ريال.

وقال الضحيان: "السعر المتوقع للاكتتاب يتراوح بين 35 إلى 42 ريالاً، خاصة وأن الطروحات تكون في الغالب أقل بنحو 15 إلى 25%، وأعتقد أنه لن تكون هناك علاوة إصدار".

وأضاف الضحيان أنه متفائل بمستقبل الإدارة الجديدة للبنك التي تركز على الاستقطاب النوعي للقيادات وهو الأسلوب الأمثل للإدارة وفي الفترة المقبلة ستكون لدى البنك قدرة على التوسع، خاصة وأن حصته من حجم الإقراض الشخصي في السعودية تتراوح بين 22 و25%.

وحول قصة البنك الأهلي التجاري السعودي قال الضحيان إن البنك شهد بعض الأمور السلبية في الماضي، وكانت خطط إنقاذه متعثرة جدا، بسبب إخراج المالك الأساسي من البنك وهم عائلة بن محفوظ وعلى رأسها خالد بن محفوظ الذي كان من ألمع المصرفيين السعوديين، ولكن تحول إلى المضاربة ما أثر على ربحية البنك ومستقبله، إلى أن حظرته السلطات العالمية في أميركا وبريطانيا.

وقال الضحيان "لم يستطع البنك مداولة أعماله في أي نشاط، وبالتالي استحوذت الحكومة على البنك وبالفعل تم التقييم والحصول على 80%، وحصلت بعض الأطراف على 20%، وبعد أن تخارجت عائلة بن محفوظ مقابل مبلغ غير معلوم استطاع البنك أن ينهض قليلا، وبعض البنوك دعمته ونجح في الحصول على وضع متميز، وتم تغيير الإدارة واستطاع البنك الحصول على دخول جيدة وقوية".

ولفت الضحيان لوجود تطور كبير وتطوير القيادات، حيث لديه الآن الكثير من المنتجات التي يأمل أن يطورها للحصول على مستوى أفضل.

وأوضح الضحيان أن مسألة تعامل النشاط التجاري للبنك الأهلي التجاري قد لا يروق لبعض السعوديين دخول الاكتتاب وهذا سيكون عائقاً.