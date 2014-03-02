"ماركة" تعتزم طرح 45% من أسهمها للاكتتاب في دبي

تعتزم شركة "ماركة" إدراج أسهمها في سوق دبي المالي كشركة مساهمة عامة، برأسمال 500 مليون درهم، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وفي اتصال هاتفي لـ"العربية نت"، رفض الرئيس التنفيذي لشركة كاب إم للاستثمارات الدكتور مهدي مطر التي تقوم بدور المستشار المالي إعطاء تفاصيل حول تقييم الشركة.

وحصلت "ماركة" على موافقة مبدئية من هيئة الأوراق المالية والسلع كشركة مساهمة عامة قيد التأسيس، فيما يجري استكمال إجراءات تأسيسها والحصول على الموافقات النهائية من الجهات المعنية.

وقال مطر إن بياناً سيتضمن المزيد من التفاصيل سيصدر قريباً، دون أن يحدد موعداً أو يعطي مزيداً من التفاصيل.

وكانت شركة "ماركة"، قد ذكرت أنه من المقرر أن يكتتب المؤسسون بنسبة 45% من أسهم الشركة، أو ما يعادل 225 مليون درهم، على أن تطرح النسبة الباقية من الأسهم وهي 275 مليون سهم، للاكتتاب العام بسعر درهم إماراتي للسهم.

وتنشط الشركة في قطاعي التجزئة والأغذية والمشروبات في الإمارات بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.

وستعمل "ماركة"، على الاستفادة من آفاق النمو الضخمة المتاحة في قطاعي التجزئة والأغذية والمشروبات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.