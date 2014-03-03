خسائر كبيرة للبورصة المصرية بـ9.5 مليار جنيه

دفعت عمليات بيع مكثفة من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية بمؤشرات البورصة المصرية للهبوط الحاد لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 9.5 مليار جنيه، ليصل إلى 482.09 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت نحو مليار جنيه .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 2.7 %مسجلاً 7859.29 نقطة، كما خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 ما نسبته 2.79% ليصل إلى 634.04 نقطة .

وامتدت التراجعات إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً، الذي فقد نحو 2.73% من قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 1087.46 نقطة .