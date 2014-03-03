313 مليار درهم القيمة السوقية لبورصة دبي

ارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي في نهاية فبراير الماضي لتصل إلى 313.3 مليار درهم بزيادة نسبتها 11.5% مقارنة بنهاية يناير الماضي التي بلغت 281 مليار درهم.

وأظهر تقرير شهري صدر عن "سوق دبي المالي" اليوم نقلته "وام" أن مؤشر السوق سجل في نهاية الشهر الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 11.9% ليصل 4220 نقطة مقابل 3770 نقطة في نهاية يناير الماضي.

وارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق خلال الشهر الماضي كان أعلاها مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي ارتفع بنسبة 27.5% تلاه مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات ومؤشر قطاع البنوك اللذان ارتفعا بنسبة 13.7 % 10.3 % على التوالي.

كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الشهر الماضي بنسبة 14.4 % لتبلغ حوالي 41.7 مليار درهم مقارنة بنحو 36.5 مليار درهم سجلت في يناير الماضي وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 1.1% ليبلغ نحو 234 ألف صفقة مقابل 231 ألف صفقة نفذت في الشهر السابق له.

وبين التقرير أن عدد الأسهم المتداولة انخفض بنسبة 8.9% ليبلغ20.8 مليار سهم خلال الشهر الماضي مقابل 22.8 مليار سهم تم تداولها في يناير الماضي.

واستحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق خلال الشهر الماضي وسجل نحو 19.6 مليار درهم بنسبة 47.1 % من إجمالي قيمة التداولات.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الشهر الماضي نحو 16.8 مليار درهم لتشكل ما نسبته 40.2% من إجمالي قيمة التداول.. في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 16.9 مليار درهم بنسبة 40.5 % من إجمالي قيمة التداول ليصل بذلك صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق خارج السوق في فبراير الماضي نحو 164.4 مليون درهم.

وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في الشهر الماضي حوالي 10.7 مليار درهم بنسبة 25.7 % من إجمالي قيمة التداول، فيما وصلت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة إلى حوالي 11.7 مليار درهم بنسبة 28% من إجمالي قيمة التداول ليبلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق خارج السوق نحو 925.1 مليون درهم.

