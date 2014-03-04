الأسهم الخليجية تتعافى مع انحسار التوترات بأوكرانيا

تعافت معظم البورصات في منطقة الشرق الأوسط الثلاثاء، بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بالعودة إلى قواعدها وقال إنه لا يوجد ما يدعو لاستخدام القوة في شبه جزيرة القرم في الوقت الحاضر وهو ما أدى إلى تنامي آمال المستثمرين بانحسار الصراع في أوكرانيا.

ورغم ذلك قال بوتين إن روسيا تحتفظ بحقها في استخدام القوة في منطقة القرم "كملاذ أخير".

وأدت تصريحاته إلى تهدئة المستثمرين القلقين في الخليج وهو ما دفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية إلى الصعود 1.4% مسجلا أكبر مكسب في يوم واحد في أكثر من أربعة أشهر. وعوضت السوق خسائرها من الجلسة السابقة وارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات.

وزاد حجم التداول في البورصة السعودية مقتربا من أعلى مستوياته في ستة أشهر لتبلغ قيمة التداول حوالي تسعة مليارات ريال 2.4 مليار دولار.

وصعد خام برنت نحو ثلاثة دولارات متجاوزا 111 دولارا للبرميل أمس الاثنين لكنه تراجع إلى 109.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:32 بتوقيت جرينتش.

وارتفع مؤشر قطاع البتروكيماويات السعودي 1.3 بالمئة مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك 1.1% بعدما أعلنت الحكومة أنها ستبني مع سابك مصنعا لتحويل خام النفط مباشرة إلى كيماويات بدون الحاجة الى تكريره أولا.

وقفز سهم جبل عمر للتطوير العقاري 7.1 % لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 49.3 بالمئة متجاوزا بفارق كبير المؤشر الرئيسي للسوق الذي ارتفع 7.2 % في الفترة نفسها. وزاد سهم دار الأركان

للتطوير العقاري 3.4 %.

وتعرض مؤشر سوق دبي لتقلبات لكنه أغلق مرتفعا 0.4 % بينما صعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.3 %. وزاد سهم الدار العقارية 1% وهبط مؤشر بورصة قطر 0.7 % مسجلا خسائر للجلسة الخامسة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 16 فبراير.

وانخفض سهم مصرف الريان 4.2 % بينما هوى سهم بنك الدوحة 9.1 % بعدما تجاوز السهمان فترة استحقاق توزيعات الأرباح.

وهبط سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 10 % وهو الحد الأقصى للتحرك اليومي وذلك للجلسة الثالثة على التوالي منذ إدراجه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1% بعدما أطلق قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي أوضح علامة الى الآن على أنه سيترشح لرئاسة البلاد وقال إنه لا يستطيع تجاهل مطالب الأغلبية.