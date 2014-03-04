بورصة مصر تنتقل للمربع الأخضر بعد خسائر كبيرة

جددت البورصة المصرية تماسكها وانتقلت إلى المربع الأخضر لدى التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الثلاثاء، وحققت مؤشراتها ارتفاعات طفيفة، بعد جلسات من النزيف المستمر الذي أفقدها أكثر من 10 مليارات جنيه منذ استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي الاثنين الماضي.

وأرجع محللون ماليون التراجعات الحادة التي منيت بها البورصة خلال جلسة أمس وبعض الجلسات الماضية إلى قيام المتعاملين بعمليات جني أرباح وبدعم أزمة أوكرانيا واصلت البورصة الخسائر حيث ضغطت أزمة أوكرانيا على معظم الأسواق المالية خشية وقوع حرب.

وقالت مدير التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، لـ "العربية نت"، إنه رغم وجود خسائر وبيع على نطاق واسع من قبل المؤسسات المحلية وبعض المستثمرين بغرض جني أرباح، واصل المستثمرون العرب والأجانب عمليات الشراء ما يعزز الثقة في السوق المصري.

وتوقعت استمرار الأداء العرضي للبورصة خلال جلسة اليوم، مؤكدة أن السوق ربما يشهد استمرار عمليات جني أرباح خلال جلسة اليوم.

وخلال نصف ساعة من بدء تداولات اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 1.3 مليار جنيه، بعدما ارتفع من نحو 782.1 مليار جنيه لدى إغلاق أمس إلى نحو 482.4 مليار جنيه حتى الآن.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" مضيفاً نحو 55 نقطة تعادل 0.57% إلى مستوى 7904 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 0.48% مضيفاً نحو 4 نقاط بعدما وصل إلى مستوى 637 نقطة. وأيضاً ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، بنسبة 0.44% مضيفاً نحو 5 نقاط ليصل إلى مستوى 1090 نقطة.

وأوضحت عبد المطلب أن التراجعات التي منيت بها البورصة المصرية خلال الجلسات الماضية كانت بمثابة عملية تصحيح على نطاق واسع بعد المكاسب القياسية التي حققتها الأسهم خلال جلسات الشهر الماضي، والتي اقتربت من 40 مليار جنيه.

ومنذ الخميس الماضي انتقلت البورصة إلى المربع الأحمر ومنيت بخسائر كبيرة، حيث خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 9.4 مليار جنيه، بعدما وصل إلى 482.4 مليار جنيه الآن.

وخسر مؤشر "إيجي إكس 30" نحو 2.7% بعدما تراجع إلى مستوى 7904 نقطة الآن مقابل نحو 8127 لدى إغلاق الخميس الماضي.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 2.1% بعدما وصل إلى مستوى 637 نقطة.

وأيضاً خسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، بنسبة 2.4% بعدما وصل إلى مستوى 1092 نقطة.