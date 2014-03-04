تداولات قوية للأسهم السعودية بـ 9.8 مليار ريال

حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم مكاسب قوية مرتفعا بجلسة اليوم بمقدار 128.75 نقطة وبنسبة مؤثرة بلغت 1.43% ليغلق عند مستوى 9148.73 نقطة وبتداولات إجمالية للأسهم تجاوزت قيمتها 9.8 مليارات ريال.

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 149 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 4 شركات، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 389 مليون سهم توزعت على أكثر من 140 ألف صفقة.

وشهدت جلسة تداولات اليوم صفقة خاصة على سهم مصرف الراجحي بنحو 83.9 ألف سهم بسعر 75 ريالا للسهم بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليون ريال.

وكانت أسهم شركات، وفاء للتأمين، وميدغلف للتأمين، وجبل عمر، وأسواق المزرعة، والأنابيب السعودية، والعقارية الأكثر ارتفاعا اليوم، فيما جاءت أسهم شركات الأبحاث والتسويق، وأنعام القابضة، والمجموعة السعودية، وبنك الرياض على رأس الشركات الأكثر انخفاضا، وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم ما بين 9 إلى 0.27.

وجاءت أسهم شركات دار الأركان، وجبل عمر، وكيان السعودية، وسابك، ومعادن ومدينة المعرفة الأكثر نشاطا بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات دار الأركان وكيان السعودية وزين السعودية والإنماء، ومدينة المعرفة، وجبل عمر على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.

وعلى جانب القطاعات فقد أغلقت جميع قطاعات السوق باللون الأخضر تصدرها قطاع التطوير العقاري بنسبة 4.52%، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.71%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.71%، وأيضا قطاع التأمين بنسبة 2.09%.

وكان قطاع الإعلام والنشر أقل القطاعات تحقيقاً للمكاسب بنسبة 0.43%.