تداولات قياسية للأسهم السعودية قرب 12 مليار ريال

سجلت قيمة التداولات اليومية، في سوق الأسهم السعودي، أعلى مستوى لها منذ سنوات لتصل إلى 11.7 مليار ريال خلال جلسة اليوم.

وقال سلطان العثيمين، مدير محافظ الأسهم بشركة منافع القابضة لـ"العربية.نت"، إن السوق تؤسس لقاعدة صلبة فوق مستوى 9 آلاف نقطة للمؤشر العام للأسعار، مؤكدا أن كل المؤشرات تدعو إلى التفاؤل بأننا لن نشهد تراجعات حادة كالتي شهدها السوق العام الماضي.

وأشار إلى أن القيمة اليومية لتداولات الأسهم لم تبلغ مستوى فوق 10 مليارات ريال منذ 2011.

وأفاد بأن خبر سحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر، كان له وقع سلبي على السوق، بحيث أفقده كل مكاسبه التي تحققت له خلال ساعة التداول الأولى من جلسة اليوم، موضحا أن المؤشر صعد 60 نقطة، وبمجرد سماع الخبر خسر كل هذه النقاط، ليتمكن لاحقا من التماسك ويختم الجلسة بارتفاع 13 نقطة.

وذكر العثيمين أن الأسهم السعودية لابد أن تمر بمرحلة تصحيحية مقبلة بهدف جني الأرباح بعد هذه الارتفاعات المتواصلة، متوقعا أن يبلغ المؤشر مستويات أعلى تصل إلى 9400 نقطة خلال العام الحالي، وهذا لا يمنع حدوث تراجعات مرحلية.

وأفاد بأن تماسك السوق ومواصلة أدائه الإيجابي، يبعثان على التفاؤل بأن مرحلة الإعلان عن أرباح الربع الأول من 2014، لن تشهد تراجعات حادة تبعا لردة فعل المساهمين تجاه نتائج الشركات قياسا بتوقعاتهم.

وارتفع مؤشر سوق السعودية بنسبة 25% للعام الماضي، وواصل صعوده القوي خلال العام الحالي، ما يدفع كثيراً من المحللين إلى استبعاد حدوث فقاعة في الأسهم، لكون هذه الارتفاعات تأتي متتابعة ومستقرة.

وشهدت جلسة اليوم تداول 446 مليون سهم عبر 179 صفقة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.7 مليار ريال، مع ارتفاع أسهم 50 شركة، مقابل تراجع 92 من أصل 159 شركة جرى تداولها.

وارتفع المؤشر العام للسوق بواقع 12.6 نقطة أو ما نسبته 0.14% ليغلق عند مستوى 9161.33 نقطة، بدعم قاده قطاع التطوير العقاري الذي ارتفع بنسبة 0.60%، تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.36%، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.01%، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.61%.

وسجل سعر سهم الأهلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.69% وصولا إلى سعر 70.75 ريال، تلاه سهم سايكو بنسبة 9.50% وصولا إلى سعر 54.75 ريال، في المقابل سجل سعر سهم "أليانز إس إف" أعلى نسبة تراجع بواقع 3.00% وصولا إلى سعر 64.75 ريال، تلاه سهم الأنابيب السعودية بواقع 2.89% وصولا إلى سعر 37.00 ريال.

واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 885.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 12.00 ريال، تلاه سهم كيان السعودية بواقع 590.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 16.20 ريال.