بورصة قطر ترتد وسوق دبي تقفز بأكثر من 1.3%

ارتدت بورصة قطر في تعاملات اليوم معوضة خسائرها التي منيت بها أمس، فيما نجحت بورصة دبي في تجاوز خسائرها وتحقيق مكاسب قوية بنحو 1.3%.

وواصل مؤشر السوق السعودية تحقيق المكاسب اليوم لتصل إلى 0.58%، ويخترق المؤشر مستوى 9200 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر اليوم بنسبة 2.08%، إلى مستوى 11582 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق دبي إلى 4156 نقطة.

وقال رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران في مقابلة مع قناة "العربية"، إن سوق السعودية تسجل اهتماماً كبيراً من بداية العام الحالي من جانب المستثمرين، وكذلك سوق دبي، حيث استفادت أسواق المنطقة من الاضطرابات التي حدثت في أسواق ناشئة بسبب أزمة العملات، وتوجهت أموال وسيولة كبيرة إلى أسواق أخرى.

وأضاف العمران "في ظل المكاسب الكبيرة التي حققتها أسواق خليجية مثل السعودية ودبي في العام الماضي كان المستثمرون يبحثون عن فرص أخرى، وهنا برز سوق الأسهم السعودي باعتباره فرصة كبيرة مع تحقيقه مكاسب بأكثر من 25% خلال 2013".

ويرى العمران أنه بالرغم من توقعات سابقة بحدوث فقاعة، إلا أن إعلان وزارة المالية السعودية طرح 25%، من أسهم البنك الأهلي التجاري أعاد الزخم والاهتمام مجدداً من قبل المستثمرين للسوق السعودية وعادت الطيور المهاجرة التي كانت غائبة عن السوق لتعود معها التداولات وتقفز إلى مستويات لم نرها منذ أكثر من سنة.

وشكل إعلان السعودية والإمارات والبحرين أمس سحب السفراء من قطر "ضربة موجعة" لسوق قطر للأسهم، حيث هبط المؤشر العام عند 11346 نقطة، بانخفاض وصل إلى 2.09%.

ودعم مكاسب اليوم في عدد من الأسواق الخليجية الهدوء النسبي للأزمة في أوكرانيا، ما انعكس على أداء الأسواق العالمية.