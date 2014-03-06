مؤشر نيكي يصعد لأعلى مستوى في 5 أسابيع

صعد مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع مع ارتفاع معنويات المستثمرين بعد أنباء عن خطة أكبر صندوق معاشات في العالم لتوزيع استثماراته، ومع صعود أسهم الشركات المصدرة بفعل انخفاض الين.

وارتفع نيكي 1.6% إلى 15134.75 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 29 يناير.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3% إلى 1228.36 نقطة مع ارتفاع 32 من إجمالي 33 قطاعا على المؤشر.

وزاد مؤشر نيكي 400 الذي أطلق هذا العام ويضم الشركات ذات حقوق المساهمين المرتفعة والحوكمة القوية 1.2% إلى 11113.92 نقطة.

وقالت لجنة استشارية لصندوق المعاشات الحكومي في اليابان، إن الصندوق ليس مضطرا لمواصلة التركيز على السندات المحلية في ضوء العمل على إنهاء حالة انكماش الأسعار.