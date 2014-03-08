أسعار الذهب ترتفع عند أعلى مستوياتها خلال 4 أشهر

استقر سعر الذهب خلال تعاملات يوم أمس الجمعة، بعد صعود قوي في جلسة الخميس، وصل به إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر. ومن المنتظر أن يسجل المعدن النفيس خامس مكسب أسبوعي على التوالي، مستفيداً من ضعف الدولار، فضلاً عن جاذبيته كملاذ آمن في ظل التوتر السياسي في أوكرانيا.

وارتفع الذهب نحو 9% في الأسابيع الخمسة الأخيرة، لكنه لم يسجل تغيراً يذكر خلال تعاملات الأمس، بعدما أحجم المستثمرون عن وضع رهانات كبيرة قبل تقرير مهم بشأن التوظيف في الولايات المتحدة.

ومازالت الأزمة الأوكرانية أكبر عامل يدعم الذهب. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1349 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده 1%، لترتفع نسبة ارتفاعه خلال الأسبوع إلى 2%.

وتستفيد الأسعار أيضا من ضعف الدولار الذي انخفض مقابل اليورو، بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفعت الفضة 0.19% إلى 21.48 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.11% إلى 1479.25 دولار وصعد البلاديوم 0.15% إلى 778.46 دولاراً.