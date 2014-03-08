بورصة مصر خسرت 3.1 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوع

خسرت الأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي 3.1 مليار جنيه لتسجل بنهاية التعاملات 488.6 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إي جي إكس 30" بنسبة 2.19% مغلقا عند 7950 نقطة وسجل مؤشر "إي جي إكس 70" تراجعا بنسبة 9ر0% لينهي تعاملاته عند 645 نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" بنسبة 1.38% مغلقا عند 1104 نقطة.

وبين تقرير البورصة المصرية الأسبوعي أن إجمالي قيمة التداول بلغ نحو 9ر7 مليار جنيه، مبيناً أن كمية التداول بلغت نحو 1.57 مليون ورقة منفذة على 192 ألف عملية.

وأفاد أن الأسهم استحوذت على 81.97% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، لافتاً إلى أن قيمة التداول للسندات مثلت نحو 18.03%.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المصريين سجلت نسبة 88.87% من إجمالي تعاملات السوق، موضحا أن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 4.52% والعرب على 6.61% بعد استبعاد الصفقات.

وأخبر أن الأجانب غير العرب سجلوا صافي شراء 81.44 مليون جنيه والعرب 95.31 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 33.49% من المعاملات وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 66.51%، مبينا أن المؤسسات سجلت صافي بيع بقيمة 167.67 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وخلص إلى أن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 1.028 مليون جنيه وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 954 ألف سند تقريبا.