15 سهماً مرشحة للصعود ببورصة مصر الأسبوع الجاري

توقع محللون ومتعاملون بالبورصة المصرية أن يحقق نحو 15 سهماً ارتفاعات قياسية خلال الأسبوع الجاري، بدعم النشاط القوي والمستويات الجديدة التي يستهدفها السوق بمجرد الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية.

ويأتي سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام في طليعة الأسهم المرشحة للصعود، ثم الشمس للإسكان، وكيما والعربية لحليج الأقطان وسبينلكس وبليفارا والعربية للاستثمارات والتنمية والقاهرة للإسكان والتعمير والمصريين في الخارج ودلتا للإنشاء والتعمير والقلعة للاستشارات المالية والوادي للاستثمار وحديد عز والمصرية للاتصالات والمالية والصناعية.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إنه لا مجال للحديث عن أي هبوط لمؤشرات السوق خلال جلسات الأسبوع الجاري، لافتاً إلى إمكانية وجود عمليات استبدال مراكز مالية تزيد من نشاط السوق وقوته وتعزيز قيم وأحجام التداول لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد.

وتوقع أن تشهد البورصة المصرية هذا الأسبوع عمليات نشاط قوي وأن يعود المؤشر الرئيسي إلى الصعود، خاصة أن كل المستهدفات الصاعدة أصبحت متاحة ومستوى 8300 نقطة مستهدف الأسبوع الجاري، لعدة أسباب أهمها أن هبوط جلسة الخميس الماضي كان بقيم وأحجام تداول أقل من المعدلات الطبيعية وظهور مؤشرات دخول السوق والشراء وتكوين مراكز مالية جديد بشكل واضح.

إضافة إلى اعتماد قانون الانتخابات الرئاسية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمهيداً لإعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وقد يكون إعلان فتح باب الترشح منتصف الأسبوع ومن المتوقع أن يعلن المشير عبدالفتاح السيسي نهاية الأسبوع استقالته من الحكومة وإعلان ترشحه في انتخابات الرئاسة ما يدفع السوق إلى مستويات قياسية جديدة.

أيضاً فإن ارتفاع مؤشر الشفافية يرفع مؤشرات سوق المال، وذلك إذا ما نظرنا إلى تصريحات المشير السيسي خلال لقائه بخريجي كلية الطب عن الوضع الاقتصادي المصري، وسوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع مؤشرات البورصة، لأن هذه التصريحات سوف تخلق مؤشرا جديدا هاما جدا اسمه مؤشر الشفافية، وهذا المؤشر من المؤكد أنه سوف يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب ويعزز نشاطهم بالبورصة المصرية.

وأوضح أن استمرار الشركات الكبرى في الإعلان عن نتائج أعمالها ومحاضر مجالس الإدارات بالدعاوى لعقد جمعيات عمومية لمناقشة نتائج الأعمال ومقترحات محاضر مجالس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية والأسهم المجانية، حسب نتائج الأعمال يعزز من أداء التعاملات على أسهم هذه الشركات.