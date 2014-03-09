بدء اكتتاب مؤسسي "ماركة" على 45% من الأسهم

أعلنت شركة "كاب إم للاستثمار" المستشار المالي ومدير الاكتتاب في أسهم شركة "ماركة"، وهي شركة مساهمة عامة قيد التأسيس، عن بدء تلقي مساهمات المؤسسين في شركة "ماركة"، بعد الحصول على موافقة مبدئية من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يكتتب المؤسسون بـ225 مليون سهم (قيمة كل منها درهم واحد) تعادل نسبة 45% من أسهم شركة "ماركة"، في حين سيتم طرح النسبة الباقية (55%) من رأس المال أو ما يعادل 275 مليون سهم للاكتتاب العام.

وقال الدكتور مهدي مطر الرئيس التنفيذي لشركة "كاب إم للاستثمار" التابعة لدار التمويل، إن قائمة مؤسسي "ماركة" تضم أكثر من 100 من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والمستثمرين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب نخبة مختارة من المستثمرين غير المواطنين.

وتوقع أن تكتمل عملية اكتتاب المؤسسين في رأسمال الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا للحصول على الموافقات النهائية الخاصة ببدء عملية طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام خلال الأسابيع المقبلة.