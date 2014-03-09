جني الأرباح يدفع "الرئيسي" للمربع الأحمر بسوق مصر

فيما سيطر اللون الأخضر على شاشات البورصة المصرية منذ بداية تعاملات اليوم، جاءت النهاية متباينة، حيث استقرت المؤشرات الثانوية في المنطقة الخضراء، وأغلق المؤشر الرئيسي في المربع الأحمر.

وربط محللون ومتعاملون بالسوق بين تماسك البورصة خلال جلسة اليوم، وبين إصدار مؤسسة الرئاسة المصرية لقانون الانتخابات الرئاسية، فيما حد اللغط الذي أثاره القانون بعد الاتجاه إلى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من انطلاق البورصة وتحقيقها ارتفاعات قياسية كانت متوقعة وفقاً لمحللين ماليين.

وفي سبيل تنشيط أداء السوق، أعلنت إدارة البورصة المصرية أنه من المقرر ان يشارك 3 وزراء من أعضاء الحكومة الجديدة في افتتاح جلسة تداول غد الاثنين، حيث من المتوقع أن يشارك في الافتتاح وزير التجارة والصناعة والاستثمار، منير فخري عبدالنور، ووزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، ووزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبدالعزيز وعدد من قيادات سوق المال في افتتاح جلسة غد.

وقالت إدارة البورصة، إن مجموعة من طلبة المدارس سوف يشاركون في فعاليات افتتاح جلسة التداول، وذلك في إطار مشاركة مصر في فعاليات الأسبوع المالي العالمي.

وخلال جلسة تداول اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 1.1 مليار جنيه، بعدما ارتفع من نحو 488.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي، ليسجل نحو 489.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وهبط المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 7939 نقطة. فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة بنسبة 1.01% لينهي جلسة اليوم عند مستوى 651 نقطة. وأيضاً ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، بنسبة 0.68% مسجلاً 1111 نقطة.

وأرجع المحلل المالي، محمود عبد الوهاب، سيطرة الحالة العرضية خلال جلسة اليوم إلى اتجاه المؤسسات العربية والمصرفية نحو البيع، وأيضاً المستثمرون الأفراد بجميع جنسياتهم اتجهوا للبيع ما قلص من ارتفاعات المؤشر الرئيسي الذي تماسك حتى نهاية الجلسة، وأنهى تعاملاته اليوم في المنطقة الحمراء بخسائر طفيفة.

وأوضح أن عمليات جني الأرباح مازالت مستمرة ومن المتوقع أن تتواصل حتى نهاية جلسات الأسبوع الجاري، لكن ربما يغير السوق اتجاهه الهبوطي بمجرد إعلان الفريق عبد الفتاح السياسي بشكل رسمي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يعزز من تماسك السوق ويدفع المتعاملين إلى التخلي عن عمليات جني الأرباح واقتناص الفرص القوية التي من المتوقع أن يشهدها السوق، على أن تعود عمليات جني الأرباح في وقت لاحق من جلسات الأسبوع المقبل.