نيكي يهبط من أعلى مستوى بعد بيانات صينية ضعيفة

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين من أعلى مستوى في خمسة أسابيع مع إقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح عقب بيانات تجارية صينية مخيبة للآمال وفي ظل الغموض بخصوص الأزمة في أوكرانيا.



وأغلق مؤشر نيكي منخفضا واحدا بالمئة إلى 15120.14 نقطة في تعاملات ضعيفة بعدما سجل يوم الجمعة أعلى مستوى في خمسة أسابيع.



وأظهرت بيانات نشرت يوم الأحد انخفاضا غير متوقع في الصادرات الصينية في فبراير شباط ليتحول الميزان التجاري إلى العجز وهو ما يزيد المخاوف من التباطؤ في الصين إحدى أكبر أسواق التصدير لليابان.



وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة ليغلق عند 1227.61 نقطة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1.88 مليار سهم وهو الأدنى منذ 26 اغسطس اب.



وأغلق مؤشر نيكي 400 الذي أطلق هذا العام ويضم الشركات ذات حقوق المساهمين المرتفعة والحوكمة القوية منخفضا 0.8 بالمئة إلى 11105.11 نقطة.