بورصة مصر ترتفع مع الحديث عن قرب ترشح السيسي للرئاسة

قفزت الأسهم المصرية بعد تقرير صحافي غير مؤكد، ذكر أن وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي سيعلن قريبا ترشحه للرئاسة.

وقالت صحيفة "الشروق" المصرية، إن السيسي سيعلن رسميا استقالته من منصبه الحالي في 17 مارس. وأضافت أن الفريق صدقي صبحي رئيس أركان القوات المسلحة سيحل محله.

وقال إسلام البطراوي، رئيس مبيعات الأسهم الإقليمية لدى "إن بي كيه كابيتال": "إذا حدث هذا فسيمهد الطريق لترشح السيسي للرئاسة". ويفضل كثير من المستثمرين المصريين ترشح السيسي الذي يعتبرونه أفضل ضامن للاستقرار السياسي والمساعدات الاقتصادية الخليجية.

وقال البطراوي "لكن السوق يفتقر إلى العمق الذي تأتي به المؤسسات، ولن يتغير الوضع إلى أن يكون هناك وضوح بشأن الانتخابات والرؤية الاقتصادية".

وأشار إلى أن مشكلات تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية، والخوف من هبوط الجنيه المصري، مازالا يبعدان المستثمرين الأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.7 بالمئة إلى 8109 نقاط غير بعيد عن أعلى مستوى له في 66 شهرا الذي لامسه في وقت سابق هذا الشهر.

وفي الدوحة، تراجع مؤشر البورصة 1.7 بالمئة، بعد صعوده على مدى ثلاث جلسات.