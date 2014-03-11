صندوق عقاري إماراتي يعلن عن طرح أولي في ناسداك دبي

قال مصدر مطلع إن أول صندوق استثمار عقاري إماراتي سيعلن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء عن طرح عام أولي لأسهمه في بورصة ناسداك دبي.

وبحسب بيانات أصدرها الصندوق في الفترة الأخيرة يملك "الإمارات ريت" الذي تشكل عام 2010 ويعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ثمانية عقارات تتجاوز قيمتها 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار). ويستثمر هذا النوع من الصناديق بشكل مباشر في العقارات ويصرف توزيعات أرباح.

ويملك بنك دبي الإسلامي 35.3 بالمئة من الشركة، في حين تحوز مجموعة دبي القابضة المملوكة للحكومة 31 بالمئة عن طريق وحدتين لها حسبما يفيد موقعها على الإنترنت.