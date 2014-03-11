نيكي يرتفع بفعل أسهم السلع الأولية وسط تداولات ضعيفة

ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على أسهم السلع الأولية المنخفضة، لكن أحجام التداول جاءت هزيلة وسط بواعث قلق من تباطؤ اقتصادي في الصين والتوترات في أوكرانيا، مما أثنى المتعاملين عن البيع والشراء.

وكما كان متوقعا على نطاق واسع أبقى بنك اليابان المركزي على تحفيزه النقدي الكبير متكهنا باستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار المستهلكين، لكنه خفض توقعاته للصادرات محذرا من أن الطلب الخارجي سيظل مخيبا للآمال.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.7 بالمئة عند 15224.11 نقطة، معوضا أكثر من نصف خسائر اليوم السباق ليتجه مجددا صوب أعلى مستوى في خمسة أسابيع 15312.60 نقطة الذي سجله يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 1233.21 نقطة، لكن بحجم تداول لم يتجاوز 1.81 مليار سهم هو الأدنى منذ منتصف أكتوبر.

وتقدم مؤشر نيكي 400 الذي يضم الشركات ذات حقوق المساهمين المرتفعة والحوكمة القوية 0.5 بالمئة إلى 11157.14 نقطة.