اليورو يتراجع أمام الدولار بعد تصريحات المركزي

تراجع اليورو أمام الدولار والين اليوم الثلاثاء، بعد أن أشار صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي الى أن المتعاملين ربما تغافلوا عن رسالة بأن البنك قد يواصل التحرك لتنشيط اقتصاد منطقة اليورو.

وانخفضت عملات الأسواق الناشئة وهبطت أسعار السلع بفعل مخاوف بشأن النمو في الصين. وهوت أسعار النحاس الى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أعوام فيما يرجع جزئيا الى مبيعات صينية من مخزوناتها من المعدن الصناعي لتمويل صفقات.

وهبطت عملة تشيلي -وهي مصدر رئيسي للنحاس- الى أدنى مستوياتها في حوالي خمسة اعوام امام الدولار الامريكي.

وكان اليورو قفز الى أعلى مستوى له في عامين ونصف أمام الدولار الأسبوع الماضي بعد أن امتنع البنك المركزي الأوروبي عن اتخاذ إجراءات غير تقليدية لتفادي انكماش للأسعار وأدلى رئيس البنك ماريو دراجي بتعليقات بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية اعتبر المتعاملون أنها تشير الى أن البنك لن يتخذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي.

وينظر الى المزيد من التيسير النقدي من جانب البنك المركزي الاوروبي على انه عامل سلبي لليورو لأنه يعني ضخ المزيد من السيولة النقدية في الاقتصاد وهو ما يؤدي لتآكل القدرة الشرائية للعملة الاوروبية.

وأشار مسؤولان كبيران بالمركزي الأوروبي يوم الثلاثاء الى أن المتعاملين ربما بالغوا في رد فعلهم على تعليقات دراجي في مؤتمره الصحفي يوم الخميس الماضي.

وانخفض اليورو 0.07 بالمئة الى 1.3863 دولار في أواخر التعاملات في سوق نيويورك مواصلا التراجع عن أعلى مستوى له في عامين ونصف البالغ 1.3915 دولار الذي قفزت إليه يوم الجمعة.

وهبطت العملة الأوروبية 0.4 بالمئة أمام العملة اليابانية الى 142.67 ين متراجعة عن أعلى مستوى لها في شهرين البالغ 143.79 ين الذي سجلته مؤخرا.

