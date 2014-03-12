خسائر "حادة" تجتاح أسواق الخليج .. ودبي تتراجع 3.8%

ألقت الأجواء السلبية في الخارج بظلالها على أداء أسواق المال الخليجية لتتكبد خسائر قاسية بقيادة سوق دبي المالية.

وتكبد مؤشر سوق دبي المالي في نهاية تعاملات اليوم تراجعات قاسية أفقدته المستويات التاريخية التي تعتبر الأعلى في نحو 5 سنوات، حيث هبط دون مستوى 4000 نقطة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tradseys عمرو عبده لـ"العربية نت"، إن السوق تتأثر بالأجواء السلبية في الأسواق الناشئة والتي شهدت تخارج للأموال من الأسواق الناشئة للأسبوع الـ19 على التوالي.

تراجعات اليوم جاءت وسط مبيعات كبيرة طالت غالبية الأسهم التي تداولت اليوم مع تواصل الأجواء السلبية في الأسواق الناشئة، ورغبة المستثمرين في القيام بعمليات جني أرباح.

وهبط مؤشر سوق دبي بـ3.81%، إلى 3935 نقطة، بتداولات كبيرة بنحو 1.2 مليار درهم، ليعود دون مستويات 9 فبراير الماضي، ويعتبر فقد 5.7% من أعلى قمة وصل إليها هذه السنة عند 4224 نقطة.

كما تراجع مؤشر سوق قطر بنسبة 1.39%، إلى مستوى 11349 نقطة، ومسقط بنسبة 0.12%، إلى 7069 نقطة، فيما هبط مؤشر الكويت 0.22%، والبحرين 0.92%.

وقال عمرو عبده "سوق دبي قد تعود للصعود بعد تجاوز الهبوط الذي تشهده السوق حالياً، لأن الاقتصاد قوي، أما في الأسواق الناشئة فالصورة مختلفة بعض الشيء، حيث تتواصل عمليات التخارج والصورة سلبية".

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي عند الإغلاق بنسبة 2.7%، إلى مستوى 4681 نقطة، ولم تكن الصورة في أسواق الإمارات أبعد مما هي عليه في السعودية وإن كانت وتيرة الهبوط أقل، حيث انخفض مؤشر سوق السعودية 0.37%، إلى مستوى 9320 نقطة.

وأوضح عبده أن المستثمرين يقومون بعمليات جني أرباح متوقعة في سوق دبي بعد الارتفاعات القوية التي حققتها خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت 100%.

ولفت عبده إلى أنه من الصعب تحديد الوقت الذي ستنتهي فيه عمليات جني الأرباح التي تشهدها سوق دبي حالياً.