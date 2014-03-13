نيكي يهبط لأدنى مستوى.. متخليا عن مكاسبه السابقة

شهد مؤشر نيكي للأسهم اليابانية تراجعاً إلى أدنى مستوى خلال أسبوع ونصف اليوم الخميس، متخلياً عن مكاسبه في وقت سابق بعد بيانات أضعف من المتوقع بشأن الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين.

وأغلق نيكي منخفضاً 0.1% عند 14815.98 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ الرابع من مارس، وصعد المؤشر في وقت سابق إلى 14919.84 بعد بيانات قوية بشأن طلبيات الآلات في اليابان.

وفقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% ليصل إلى 1203.46 نقطة. ونزل مؤشر نيكي 400 الذي يضم الشركات ذات حقوق المساهمين المرتفعة والحوكمة القوية 0.3% إلى 10885.43 نقطة.