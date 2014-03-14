خبراء: صناديق المؤشرات تعيد الأجانب لسوق مصر

قال محللون ومتعاملون في السوق المصري، إن إقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، لضوابط ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانعي السوق، إضافة إلى إصدار القرارات المطلوبة لآلية الشراء بالهامش، سوف يدعم الاستثمار في البورصة المصرية وسوف يدعم عودة الاستثمارات الأجنبية في وقت قريب جداً.

وقال عضو مجلس إدارة البورصة المصرية محسن عادل، إن إقرار هيئة الرقابة المالية لضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانعي السوق، إضافة إلى إصدار القرارات المطلوبة لآلية الشراء بالهامش، يسهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة السوق.

وأوضح في تصريحات لـ"العربية.نت" أن الضوابط الجديدة تعطي مرونة أكبر للمستثمرين الأجانب للاختيار في توزيع استثماراتهم على قنوات السوق وقطاعاتها، حيث إنه سوف يتم إعفاء المستثمرين الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوجد ضريبة منخفضة على التوزيعات النقدية ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز مؤشر انفتاح السوق السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية مباشرة.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أمس، أن مجلس إدارتها أقر مؤخراً، ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانعي السوق، إضافة إلى إصدار القرارات المطلوبة لآلية الشراء بالهامش.

وأقرت الهيئة القواعد المنظمة للنشاط صناديق المؤشرات وصانعي السوق، واشترطت موافقتها على المنهجية المستخدمة في إعداد المؤشر، وذلك فيما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق.

وصناع السوق جهات مرخص لها للعمل باستمرار علي تحديد سعر لسهم معين متخصص فيه، أو أكثر بهدف تحقيق طلب وعرض (سيولة) دائمة ومستمرة على ذلك السهم أو تلك الأسهم، وصانع السوق لا يهدف إلى الربح وإنما يحققه من خلال القيام بهمته.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، إن مجلس الإدارة أقر أيضا، ألا يزيد إجمالي التمويل الذي تقدمه شركة الأوراق المالية لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض، وبمراعاة الالتزام في كل وقت بتوافر الحد الأدنى لصافي رأس المال السائل، وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.

وحدد ألا تتجاوز مديونية العميل نسبة 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، تزيد إلى نسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به من عملاء الشركة، وكذلك ألا تزيد النسبة المخصصة للتعامل بالهامش على ورقة مالية واحدة للعميل الواحد عن 30%.