تذبذب بورصات الخليج مع تراجع لمؤشر السوق السعودية

تراجعت معظم الأسواق الخليجية، حيث غطى اللون الأحمر معظم الشاشات، وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام بتعاملات جلسة اليوم بواقع 7.21 نقطة أو ما نسبته 0.08% ليغلق عند مستوى 9378.87 نقطة.

وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع النقل، وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 295.2 سهم بقيمة 7.4 مليار ريال نفذت من خلال 124.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 66 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 73 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.48% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.39%، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 0.60% تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.59%.

وعلى صعيد متصل ارتفعت سوق دبي في تعاملات بواقع 77.83 نقطة أو ما نسبته 1.96% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4058.77 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم بنك دبي الاسلامي بنسبة 0.70%، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.41% وإعمار بنسبة 5.08%.

وسجلت البورصة الكويتية تراجعاً في تعاملات اليوم بواقع 20.42 نقطة أو ما نسبته 0.27% ليقفل عند مستوى 7434.08 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية.

وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 148 مليون سهم بقيمة 14.9 مليون دينار نفذت من خلال 3334 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع بنوك بنسبة 3.21% تلاه قطاع تأمين بنسبة 2.44%، وفي المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 27.22% تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 7.41%.