سهم إعمار يقفز 7% بعد نبأ طرح وحدة تابعة تضم دبي مول

قفز سهم شركة إعمار الإماراتية في سوق دبي مطلع تداولات اليوم بنسبة 7%، متجاوزاً مستوى 9 دراهم، متجاوباً مع إعلان الشركة عن خطط لطرح خمسة 25%، من شركة مراكز التسوق التابعة لها للاكتتاب العام. وتضم هذه الشركة معالم أساسية في قطاع التجزئة على رأسها "دبي مول".

وتوقعت "إعمار" أن يجلب بيع الحصة مليارين وأربعمئة مليون دولار سيوزع غالبيتها على المساهمين.

كذلك أعلنت الشركة عن توصية بتوزيع 10%، كأسهم مجانية و15%، كتوزيعات نقدية على المساهمين مقابل أرباح العام الماضي.

وتقوم "إعمار" حالياً بأعمال توسعة "دبي مول" عبر إضافة حوالي مليون قدم مربعة إلى منطقة الأزياء، تتضمن 150 علامة تجارية جديدة تتواجد للمرة الأولى في المول، في إطار مساعي الشركة الرامية إلى زيادة عدد زواره إلى 100 مليون زائر على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

ويعتبر "دبي مول" من الوجهات العائلية المفضلة، فهو يحتضن أكثر من 200 مطعم ومقهى، علاوة على باقة مميزة من المرافق الترفيهية، بما في ذلك "دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية"، الذي يشكل موطناً لآلاف الكائنات البحرية؛ و"سيجا ريبابليك"، أحد أكبر مجمعات الألعاب التفاعلية والإلكترونية في المنطقة؛ و"كيدزانيا"، مدينة الألعاب الترفيهية والتعليمية المخصصة للأطفال؛ و"حلبة دبي للتزلج"، المصممة وفق المعايير الأولمبية العالمية؛ و"ريل سينما"، مجمع دور العرض السينمائي الذي يضم 22 صالة مجهزة لاستقبال 2800 شخص.

كما يشكل "دبي مول" بوابة الدخول إلى "قمة البرج، برج خليفة"، أعلى منصة مشاهدة مع شرفة في الهواء الطلق مفتوحة للعموم على مستوى العالم.