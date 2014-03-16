"علي بابا" الصيني سيطرح أسهمه قريبا في بورصة نيويورك

المصدر: واشنطن – أ ف ب

يسرع العملاق الصيني للتجارة الإلكترونية "علي بابا" من وتيرة التحضيرات لاكتتاب أسهمه في بورصة نيويورك، في إطار عملية من شأنها أن تكون أكبر عملية من هذا القبيل في قطاع التكنولوجيا بعد تلك التي قام بها "فيسبوك" في العام 2012.

وكشفت مصادر مطلعة على هذه المسألة لصحيفتي "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" أن "علي بابا" قد يقدم مشروعا أولا لإدراج أسهمه في البورصة إلى السلطات الأميركية اعتبارا من الشهر المقبل.

وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن عملية الاكتتاب قد تنفذ مبدئياً في الربع الثالث من العام بقيمة مقدرة بأكثر من 15 مليار دولار.

وكانت أكبر عملية اكتتاب أسهم في بورصة نيويورك لشركة في قطاع التكنولوجيا تلك التي قام بها "فيسبوك" في مايو 2012 وحشد في إطارها 16 مليار دولار.

واشترت مجموعة "ياهو!" الأميركية 40% من أسهم "علي بابا" في العام 2005 في مقابل مليار دولار. وهي باعت نصف حصتها في نهاية العام 2012 بسعر 7,6 مليار دولار وباتت اليوم تملك 20% من أسهمه.