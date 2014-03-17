صعود أسهم العقار بالإمارات بدعم من هيكلة ديون دبي

صعدت أسهم العقارات والبنوك ببورصتي أبوظبي ودبي اليوم الاثنين بعد تمديد أجل ديون على دبي قيمتها 20 مليار دولار في حين تباين أداء الأسواق الأخرى في المنطقة مع استمرار بعض المستثمرين الأفراد في جني الأرباح، بسبب حالة عدم اليقين التي تكتنف الأزمة الأوكرانية.

وقالت حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي يوم الأحد إنهما اتفقا على تمديد أجل ديون قيمتها20 مليار دولار لمدة خمس سنوات. كانت حكومة دبي قد حصلت على تلك القروض كمساعدة طارئة إبان أزمتها المالية وكانت مستحقة هذا العام على دفعتين.

وكان التمديد متوقعاً على نطاق واسع لكنه يظل خبراً ساراً لدبي، كما أن قرار أبوظبي بالتعامل مع الدفعتين مرة واحدة بدلاً من انتظار حلول موعد استحقاق كل دفعة يظهر على ما يبدو إصراراً على تذليل العقبات أمام النمو في الإمارات.

وزاد سهم إعمار العقارية 1.7 بالمئة إلى 9.25 درهم ليختبر مستوى مقاومة فنية عند 9.16-9.20 درهم حيث ذروة فبراير ومارس وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان الشركة زيادة توزيعات أرباح2013 وخططا لإدراج وحدة مراكز التسوق في البورصة.

ويقدر محللون كثيرون القيمة العادلة لسهم إعمار عند مستوى أعلى إذ تقول المجموعة المالية هيرميس إن القيمة العادلة للسهم 10.10 درهم وتقدرها أرقام كابيتال عند 12 درهما. وقد ينبئ اختراق مستوى المقاومة بموجة صعود جديدة للسهم.

وقال شيف براكاش كبير المحللين الفنيين لدى أبوظبي الوطني للأوراق المالية في مذكرة "على الرسم البياني الشهري يبدو السهم بصدد الارتفاع إلى 12 درهما و15 درهما في الأشهر المقبلة."

وحققت أسهم عقارية أخرى في دبي مكاسب أكبر إذ قفز سهم أرابتك القابضة للبناء 6.4% بينما زاد سهم دريك آند سكل 3.9 %.

وقال مروان شراب مدير الصندوق ومدير التداول في الرؤية لخدمات الاستثمار إن أرابتك كانت محل "تكهنات إيجابية" قبيل اجتماع لمجلس الإدارة غدا الثلاثاء والذي سيراجع نتائجها المالية السنوية. وقال متعاملون إن هناك تكهنات بشأن توزيع محتمل للأرباح.

وارتفع سهم ديار العقارية 2.5 %بعد أن قالت إنها باعت الوحدات السكنية في مشروع جديد متعدد الأغراض لتحقق مبيعات بقيمة 500 مليون درهم تعادل 136 مليون دولار في غضون ساعات بعد افتتاح المشروع.

وأضاف سهم بنك دبي الإسلامي أحد كبار المساهمين في ديار 1.1% بينما قفز سهم بنك دبي التجاري 6.2%. وزاد مؤشر سوق دبي 1.6% لكن حجم التداول سجل ارتفاعا طفيفا عن المستوى المحدود الذي بلغه أمس الأحد.

ورفعت أسهم البنوك أيضا بورصة أبوظبي التي صعدت 1.9 %. وزادت أسهم بنك الخليج الأول 4.4% وبنك أبوظبي التجاري 3.1% والاتحاد الوطني 4.9 %.