مؤشر سوق السعودية يبطئ مساعيه لاختراق 9400 نقطة

ضغطت مبيعات بعد منتصف جلسة اليوم الثلاثاء على مؤشر سوق الأسهم السعودية ودفعته لتكبد خسائر بنهاية التعاملات وأفشلت محاولاته لكسر حاجز 9400 نقطة.

وقال مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية، تركي فدعق، في مقابلة مع "العربية نت"، عبر الهاتف، إن مؤشر السوق سيتداول بشكل أفقي خلال الـ11 جلسة المتبقية من شهر مارس الجاري.

وفقد المؤشر نحو 10 نقاط، أو 0.12%، ليصل إلى مستوى 9386 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 9.4 مليار ريال.

ولم يغلق مؤشر سوق السعودية منذ جلسة 20 فبراير دون مستوى 9000 نقطة.

وحول نقاط الدعم والمقاومة للمؤشر عند تداولاته الحالية، قال فدعق إن نقط الدعم الحالية عند 9000 نقطة، فيما نقطة المقاومة الأولى عند 9406 نقاط، والثانية 9500 نقطة.

واستبعد فدعق خلال حديثه مع "العربية نت"، أن يكسر المؤشر مستويات المقاومة خلال شهر إبريل الجاري، خاصة أن بعض الأسهم يتداول من دون حقوق التوزيعات، والمستثمرون يترقبون بدء الإعلان عن النتائج الربعية مطلع شهر إبريل المقبل.

وأوضح فدعق أن المؤشر الفني عالٍ ومتضخم، إلا أنه توجد توقعات إيجابية للمؤشر العام بشكل رئيسي حتى نهاية العام الجاري، لافتاً إلى تضخم عدد من المؤشرات القطاعية من بينها التطوير العقاري الذي ارتفاع 28%، والتجزئة 23%.

وتراجعت قيم التداول في السوق السعودية أمس إلى نحو 7.5 مليار ريال.

وقال فدعق: "قبل موسم الإعلانات عادة ما يكون فيه هدوء للتداولات، ولكن قيم وأحجام التداولات الأسبوعية تعطي في الغالب مؤشرات أكثر عمقاً".