نيكي يسجل أقل مستوى في 6 أسابيع بفعل أزمة أوكرانيا

هبط مؤشر نيكي القياسي لأقل مستوى في 6 أسابيع، اليوم الاثنين، بفعل تصاعد التوترات في أوكرانيا، ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين، في حين صعد سهم سوفت بنك بعدما أعلنت مجموعة علي بابا التي تمتلك بها حصة أنها ستدرج أسهمها في الولايات المتحدة.

وتراجع نيكي 0.4% إلى 14277.67 نقطة ليسجل أقل مستوى منذ السادس من فبراير. وهوى المؤشر 3.3% يوم الجمعة ونزل 6.2% على مدار الأسبوع الماضي ليسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو الماضي.

وصعد مؤشر سوفت بنك 4.9% بعد أن أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة مجموعة علي بابا إدراج أسهمها في الولايات المتحدة.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8% إلى 1154.93 نقطة وسط تعاملات ضعيفة إذ جرى تداول 1.99 مليار سهم.