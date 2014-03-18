البورصة المصرية تربح 1.6 مليار جنيه بارتفاع 0.44 %

حقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قدرها 1.6 مليار جنيه، ليصل إلى 493.4 مليار جنيه، بعد تداولات نشطة بالسوق تجاوزت 1.55 مليار جنيه خلال جلسة اليوم .

دفعت عمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق التعاملات.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.44% مسجلاً 8196.83 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بما نسبته 0.53 % ليصل إلى 654.29 نقطة .

وشملت الارتفاعات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً، الذي أضاف نحو 0.45 % إلى قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 1124.34 نقطة .