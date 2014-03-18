النفط الأميركي يرتفع أكثر من دولار بدعم صعود الأسهم

ارتفع سعر عقود النفط الخام الأميركي أكثر من دولار اليوم الثلاثاء بدعم من مكاسب قوية للأسهم طغت على توقعات بزيادة جديدة في المخزونات المحلية في حين حصل خام برنت على دعم مع استمرار التوتر في أوكرانيا.

وانحسرت مخاوف السوق بعد تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال فيها إنه لن يسيطر على مناطق أخرى في أوكرانيا بخلاف القرم رغم أنباء عن إطلاق نار في منشأة عسكرية بضواحي عاصمة شبه جزيرة القرم أظهرت أن الوضع لا يزال متوترا في أوكرانيا.

وحققت الأسهم الأميركية مكاسب قوية حيث صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 وبقي على بعد واحد في المئة من مستوياته القياسية وواصل ناسداك مكاسبه ليرتفع 1%.

ويترقب المتعاملون بيانات المخزونات الأميركية الأسبوعية غدا الأربعاء والتي من المتوقع أن تظهر ارتفاع المخزونات المحلية في الأسبوع الماضي بأكثر من مليوني برميل مع انخفاض الطلب في مثل هذا الوقت من الموسم.

وصعد الخام الأميركي 1.27 دولار إلى 99.35 دولار للبرميل الساعة 1638 بتوقيت غرينتش بعدما خسر 81 سنتا عند التسوية يوم الاثنين.

وانخفضت أسعار الخام الأميركي بشكل مطرد منذ الثالث من مارس عندما لامست أعلى مستوى في خمسة أشهر 105.22 دولار حيث وصلت المخاوف من نشوب حرب بسبب أوكرانيا إلى ذروتها.

وارتفع سعر خام برنت 40 سنتا إلى 106.64 دولار للبرميل. وسجل عقد برنت تسليم مايو 106.16 دولار للبرميل أمس وهو أقل مستوى منذ السادس من فبراير.