بورصة دبي تقفز وسهم إعمار يجتاز حاجزا جديدا

اخترق سهم إعمار العقارية مستوى مقاومة فنية مهما ليرفع مؤشر بورصة دبي اليوم الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي، بينما صعدت معظم الأسواق الخليجية بدعم انحسار المخاوف العالمية من الأزمة الأوكرانية.

وقفز سهم إعمار 5.4 % إلى 9.75 درهم وسط أعلى حجم تداول له منذ أبريل 2012 مؤكدا اجتياز مستوى المقاومة بين 9.16 درهم إلى 9.2 درهم حيث ذروة فبراير ومارس.

ويرتفع سهم الشركة منذ أن أعلنت في مطلع الأسبوع عن توزيعات أرباح أعلى لعام 2013 وخطة لإدراج وحدتها لمراكز التسوق في البورصة. وواصل السهم الصعود اليوم الثلاثاء عندما نقلت مجلة عن محمد العبار رئيس مجلس الإدارة قوله في مقابلة إنه سيتم إدراج الوحدة في بورصتي دبي ولندن وإن الشركة تهدف لإتمام تلك الخطوة قبل نهاية يونيو.

وبحسب أبوظبي الوطني للأوراق المالية يواجه السهم مقاومة جديدة عند 9.75 درهم ثم عند 10.50 درهم. وكتبت شركة السمسرة في مذكرة "اختراق المستوى 10.60 درهم سيوقد شرارة مزيد من عمليات الشراء ليتجه صوب 12-15 درهما في المدى الطويل."

وتشير تقديرات كثير من المحللين إلى أن القيمة العادلة لسهم إعمار تتجاوز عشرة دراهم. وقالت مباشر تداول للأبحاث اليوم الثلاثاء إنها أعادت إدراج السهم على قائمتها للأسهم المفضلة في المنطقة وإن إدراج وحدة التجزئة في البورصة سيرفع صافي قيمة أصول الشركة نحو 30 بالمئة إلى 12 درهما للسهم.

وارتفع مؤشر دبي 2.7 بالمئة إلى 4234 نقطة. ويواجه المؤشر مقاومة فنية عند 4242 و4255 نقطة حيث ذروة مارس وفبراير.

وشملت المكاسب أسهما أخرى بقطاع العقارات منها سهم شركة أرابتك للإنشاء الذي ارتفع 2.5 بالمئة مع مراهنة المستثمرين على إعلان الشركة نتائج مالية قوية وتوزيعات أرباح سخية قبل اجتماع مجلس إدارتها اليوم.

وقالت الشركة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء إن دخلها في الربع الأخير من العام الماضي زاد أكثر من ثلاثة أمثال إلى 122 مليون درهم (33.2 مليون دولار) واقترحت توزيعات نقدية نسبتها 10 بالمئة لعام 2013 إلى جانب إصدار أسهم مجانية بواقع 30 بالمئة. ولم تقدم الشركة أي توزيعات عن عام 2012.

وبلغ متوسط توقعات المحللين لأرباح الربع الأخير 79.50 مليون درهم.

وفي أبوظبي زاد المؤشر العام للسوق 0.5 بالمئة مدعوما إلى حد كبير بقطاع البنوك. وقفز سهم بنك أبوظبي التجاري - الذي قال الأسبوع الماضي إنه سيواصل إعادة شراء الأسهم - 1.5 بالمئة.