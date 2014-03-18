تغريم شركتين بالسوق السعودية لمخالفة قواعد الشفافية

أعلنت هيئة السوق المالية، الثلاثاء، عن فرض غرامة مالية على شركتي الخطوط السعودية للتموين والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" لمخالفتهما إحدى فقرات قواعد التسجيل والإدراج.

وفرضت الهيئة غرامة مالية على السعودية للتموين مقدارها 320 ألف ريال، لعدم إرسالها نموذج الإفصاح الإلكتروني، وعدم تحديث نماذج الإفصاح الإلكترونية.

كما فرضت الهيئة غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال على شركة "معدنية" لعدم إبلاغ الشركة الهيئة والجمهور والمساهمين في الوقت النظامي المحدد عن إقرار مجلس إدارتها بتاريخ 8 سبتمبر 2013 لمشروع إضافة خط إنتاج جديد للأسلاك المَجدُولة بتكلفة قدرها 45 مليون ريال، إلا بعد يومين، أي بتاريخ 10 سبتمبر 2013.