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مؤشر دبي يخترق أعلى مستوى بـ5 سنوات بعد مكاسب قوية

المصدر: دبي – علاء المنشاوي
اللون الأخضر غطى شاشات التداول
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دفعت مكاسب قوية لمؤشر سوق دبي المالي عند الإغلاق لاختراق أعلى مستوياته في أكثر من 5 سنوات عند 4234 نقطة، بعد أن أضاف المؤشر 2.6%، بتداولات حبلغت قيمتها 2.1 مليار درهم.

وقال عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين حسام الحسيني في مقابلة عبر الهاتف لـ"العربية نت"، إن مكاسب سهم إعمار دعمت سوق دبي المالي بقوة اليوم، على خلفية التوزيعات السخية التي نجحت في تغيير نظرة المحللين والمستثمرين للسوق على المدى المتوسط.

حسام الحسيني حسام الحسيني

وأضاف الحسيني أن سوق دبي لا تزال أماها الكثير من المكاسب، وأن الرهان عليها كاسب بلاشك، خاصة مع الأخبار الإيجابية المتعلقة بشركة إعمار وعزمها طرح وحدة مراكز التسوق التابعة لها في سوق دبي.

ارتفاعات اليوم دفعت مؤشر دبي لاختراق مستوى 4224 نقطة ليعود الى مستوبات21 سبتمبر من 2008.

ونجح مؤشر سوق أبوظبي في تحقيق مكاسب بنسبة 0.63%، إلى مستوى 4853 نقطة.

ولفت إلى المستثمرين اليوم استبقوا ما ستعلنه الجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة، حيث يدور في السوق حديث حول توزيعات سخية من أرابتك، كما استغل المضاربون هذه الأنباء وقاموا بعمليات شراء قوية.

وأكد الحسيني أن الوضع العام الإيجابي في سوق دبي دعم اختراق مؤشر السوق لمستويات تاريخية للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات.

وارتفع سهم إعمار العقارية بنحو 5.741% ليصل الى 9.75 درهم ويعود إلى مستويات 11 أغسطس من عام 2008، قبل احتدام الأزمة المالية العالمية.

وكان مؤشر سوق دبي قد اخترق أعلى مستوياته في 5 سنوات، نهاية جلسة 17 فبراير الماضي عند 4224 نقطة.

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وجاء على رأس الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم في سوق دبي المالي مصر السلام السودان بنسبة 14.7%، تلاه سهم أجيلتي 7.3، وشعاع كابيتال 6.8%، وإعمار 5.4%. ودسهم ديار 4.1%.

واستحوذ سهم أرابتك على نسبة كبيرة من التداولات بـ479 مليون درهم، فيما ارتفع السهم بنسبة 2.52%، إلى مستوى 5.28 درهم.

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والسوق السعودية لايزال المؤشر يتأرجح ارتفاعاً وانخفاضاً مع تواصل مواعيد الاستحقاقات النقدية من أرباح الشركات حيث وصل المؤشر لمستوى 9368 نقطة.

وبقراءة سريعة على أحجام التداولات، فقد بلغت 87 مليون سهم بقيمة تجاوزت 2.3 مليار ريال من خلال أكثر من 37 ألف صفقة.

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