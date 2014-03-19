مؤشر سوق دبي يقفز لأعلى مستوياته منذ ديسمبر 2008

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات اليوم، حيث مالت أسواق دبي وأبوظبي والكويت ، فيما ضغطت عمليات بيع على مؤشرات قطر ومسقط، والبحرين.

ولم ينجح مؤشر السوق السعودية في المحافظة على مكاسبه التي حققها بداية التعاملات ليتراجع باتجاه مستوى 9300 نقطة.

ولليوم الثاني على التوالي واصل مؤشر سوق دبي اختراق مستويات تاريخية للمرة الأولى منذ ديسمبر 2008، فوق مستوى 4224 نقطةـ، ليغلق عند 4255 نقطة، بمكاسب 0.50%.

وجاء على رأس الأسهم الرابحة في سوق دبي نهاية تعاملات اليوم أريج بـ14.7%، ومصرف السلام السودان بنسبة 6.6، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم أرابتك.

واستحوذ يهم أرابتك على نسبة كبيرة من تداولات اليوم بـ980 ملزيون درهم، تلاه سهم السلام البحرين بنحو 626 مليون درهم، فيما بلغت قيمة الإجمالية للتداولات في السوق 2.5 مليار درهم.

وتشهد السوق السعودية خلال الفترة الحالية هدوءا في تعاملاتها بالتزامن مع التوزيعات النقدية لأرباح الشركات، وترقب المستثمرين لنتائج الربع الأول من العام الجاري مطلع الشهر المقبل.

وفي هذا السياق أعلنت السوق المالية "تداول" أنها قامت بإضافة أسهم المنحة المجانية لمساهمي البنك السعودي الهولندي بعد اجتماع جمعيته العمومية غير العادية التي وافقت على زيادة رأس مال البنك يوم أمس إلى محافظ المستثمرين، وقالت إنه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم البنك على أساس سعر 41 ريالاً في تداول اليوم الأربعاء.

وفي سوق دبي انعكست الأرباح القوية التي حققتها شركة أرابتك للتوزيعات السخية التي كشفت عنها على أداء السهم الذي حقق مكاسب بنسبة 5.1%، إلى مستوى 5.55 درهم.

وفي المقابل ضغط سهم إعمار القيادي على مؤشر سوق دبي المالي حيث يميل السهم للتراجع بنسبة 0.51%، إلى مستوى 9.70 درهم.