مئات الآلاف غرامة تأخير البيانات بسوق الأسهم السعودي

شكل فرض هيئة السوق المالية في السعودية، غرامات مالية، وصلت قيمتها إلى 340 ألف ريال، على شركتين يوم أمس، أحد أوجه حرص الهيئة على وصول المعلومة إلى مساهمي الشركات عبر الوسائل الإلكترونية وفي أقل وقت ممكن.

وأوقعت الهيئة عقوبات على شركتي الخطوط السعودية للتموين، والوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" بمبلغ 320 ألف ريال للأولى، و10 آلاف ريال للثانية، لمخالفتهما قواعد متصلة بشفافية الإفصاح عن معلومات تهم المتداولين والمستثمرين بسوق الأسهم، وعلى رأسهم مساهمو الشركتين.

ويقول خبراء بورصة إن القواعد المتصلة بشفافية الشركات ومدى توفر المعلومات الخاصة بها لمساهميها، بدون تحيز إلى كبار الملاك، هي من أبرز القضايا التي تعنى بها أجهزة الرقابة.

ووصف أستاذ المحاسبة والتمويل، الدكتور صادق البسام لـ "العربية.نت" نظام الرقابة في سوق الأسهم السعودية، بأنه واحد من أكثر الأنظمة حرصاً على مراقبة مجريات التداول، ومنع المضاربين من بث سمومهم من خلال ترويج الشائعات أو حتى استغلال بعض المعلومات من أجل تصعيد أو التأثير على بعض الأسهم.

وكان اللافت في القرار الأخير لهيئة السوق، إيقاع الغرامة على إحدى الشركتين (معدنية) لكونها تأخرت يومين، عن إبلاغ مساهميها عن مشروع جديد كان يفترض لها أن تبلغ الجمهور به في الثامن من سبتمبر من العام الماضي بدلا من العاشر من نفس الشهر.

وتحدث خبراء للعربية.نت عن تحركات تقوم بها هيئة السوق في الوقت الحالي، بالتزامن مع الصعود المستمر لمؤشر الأسعار، الذي يعد فرصة للمضاربين في استغلال هذه الارتفاعات والاستفادة من المعلومات التي ترشح عن بعض مشاريع الشركات، واستغلالها او تضخيمها او محاولة تغيير مسارها.

وكانت هيئة السوق السعودية أبرمت عقد مع شركة سويدية متخصصة بكشف تلاعب المضاربين على الأسهم، من خلال أنظمة حديثة تضمن رقابة متساوية على جميع الشركات المدرجة دون التركيز على قطاع أو شركات بعينها.