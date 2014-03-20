مؤشر دبي يواصل مكاسبه ويتألق باتجاه مستويات جديدة

واصل مؤشر سوق دبي المالي تألقه باتجاه مستويات جديدة، للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات، مع تواصل الأخبار الإيجابية فيما يتعلق بطرح شركة إعمار العقارية وحدة مراكز التسوق، وتصريح رئيس إعمار اليوم عن عزم الشركة إعادة 90%، من عائدات الاكتتاب للمساهمين.

وقفز مؤشر سوق دبي المالي في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 1.13%، إلى مستوى 4303 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 1.75 مليار درهم.

ولليوم الثاني على التوالي استحوذ سهم أرابتك على نسبة كبيرة من التداولات بلغت قيمتها 576 مليون درهم، بعد أن حقق السهم مكاسب بـ0.90%، إلى مستوى 5.6 درهم.

وفي المقابل واصلت سوق الأسهم السعودية خسائرها للجلسة الخامسة على التوالي ليهبط المؤشر دون مستوى 9300 نقطة، إلى 9273 نقطة، بعد أن خسر 45 نقطة، أو ما نسبته 0.49%.

وتصدرت الارتفاعات اليوم عدد من الأسهم المضاربية من بينها مبرد 2.88، فيما ارتفع سهم شمس 2.2%.

وارتفع سهم الفخارية بنسبة 8%، بعد اتفاق مبدئي لاستحواذها على شركة الخزف للأنابيب.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعاً اسمنت الشرقية 6.8%، والصحراء للبتروكيماويات 4.4%، بالإضافة لسهم وفا للتأمين 3.1%.