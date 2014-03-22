صناديق الأسواق الناشئة تفقد 5 مليارات دولار في أسبوع

سحب المستثمرون نحو 5 مليارات دولار من صناديق الأسواق الناشئة خلال الأسبوع الأخير، وسط تقديرات مصرفية لحجم التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم بنحو 100 مليار دولار على مدى السنة الأخيرة، بحسب بيانات صدرت أمس من مؤسسة "إي. بي. إف. آر غلوبال".

وأشارت البيانات إلى أن صناديق الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة فقدت 4.09 مليار دولار في أسبوع حتى 19 مارس الحالي.

وقالت بنوك إن هذا هو الأسبوع الحادي والعشرون على التوالي الذي تخسر فيه أسهم الأسواق الناشئة استثمارات.

وقال بنك مورغان ستانلي، إن التدفقات الخارجة ستباري نظيرتها في 2018 بخسارة صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة نحو 100 مليار دولار، في الاثني عشر شهراً الماضية، أو ما يقرب من عشر الأصول التي تديرها. وذكر البنك أنه بعد أزمة بنك ليمان برازرز، خسرت صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة 15% من الأصول التي تديرها.

ووفقاً للتقرير، فقدت صناديق الأسهم الصينية ملياري دولار في أكبر تدفقات أسبوعية خارجة منذ يناير 2008، مع تزايد قلق المستثمرين من بيانات تظهر علامات واضحة على التباطؤ الاقتصادي وتزايد تقلبات العملة.

وجرى تسجيل البيانات قبل إعلان الولايات المتحدة الخميس الماضي، فرض مزيد من العقوبات على روسيا، وهو ما يرجح تزايد التدفقات الخارجة في الأسبوع المقبل.

وعادت صناديق سندات الأسواق الناشئة إلى خسارة استثمارات لتفقد 830 مليون دولار، بعد أن شهدت الأسبوع السابق أول تدفقات صافية داخلة في ستة أشهر.