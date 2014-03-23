مؤشر السعودية يخترق 9425 نقطة لأول مرة من يوليو 2008

نجحت سوق الأسهم السعودية في تحقيق مكاسب قوية نهاية تداولات اليوم، وذلك بعد 5 جلسات من الخسائر تكبدتها طوال جلسات الأسبوع الماضي، حيث اخترق المؤشر أعلى مستوياته منذ جلسة 5 يوليو 2008.

ووصل مؤشر السوق إلى مستوى 9425 نقطة، بعد أن أضاف 120 نقطة، أو ما نسبته 1.28%، بتداولات ارتفعت قبيل الإغلاق لتصل إلى 8.6 مليار ريال.

وأثبتت التداولات التي شهدها مؤشر السوق السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي أن مستوى 9300 نقطة يعد مستوى دعم قوي للمؤشر.

وحققت غالبيات قطاعات السوق مكاسب باستثناء قطاع التأمين،، وعادة مؤشر المصارف والخدمات المالية لتسجيل مكاسب بعد أن كلان ضاغطاً على المؤشر خلال التعاملات وذلك على وقع تقرير الرياض كابيتال.

وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي عند الإغلاق بنسبة 1.01% إلى مستوى 4346 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2008، بتداولات 1.4 مليار درهم.

وجاء على رأس الأسهم الأكثر ارتفاعاً، اليوم، في سوق دبي سهم دبي الوطنية للتأمين بنسبة 11.3%، وديار للتطوير 6.5%، ودريك آند سكل بنسبة 4.2%، ومجموعة الصناعات الوطنية بنسبة 3.3%.

وواصل سهم شركة أرابتك مسلسل صعوده، حيث وصل إلى مستوى 5.67 درهم، بعد إضافة مكاسب بنسبة 1.25%، فيما ارتفع سهم إعمار بـ1.55% إلى 9.83 درهم.

وقال رئيس الاستثمار في مجموعة الزرعوني للاستثمارات لـ"العربية نت"، إن مؤشر سوق دبي نجح اليوم في الإغلاق فوق مستوى 4330 نقطة، وهو مستوى دعم جيد للمؤشر، ليستهدف مستوى 4350 نقطة وهذا المستوى سيكون إيجابي جداً للمؤشر.

وأضاف الطه أن سهم شركة إعمار العقارية شهد خلال تداولات الأسبوع الماضي واليوم عمليات دخول قوية من قبل المستثمرين الأجانب وهو ما دفع السهم لتخطي مساوى 9.80 درهم، والإغلاق أعلى من هذا المستوى نهاية جلسة اليوم.

وأوضح الطه لـ"العربية نت"، أنه كلما اقترب نهاية الشهر فإن إمكانية هبوط المؤشر تتضاءل، وبالتالي فإنه من المستبعد أن يشهد مؤشر سوق دبي هبوط خلال الجلسات المتبقية من الشهر الجاري.