جني أرباح يبطئ مساعي مؤشر السعودية لاختراق 9450 نقطة

أبطأت عمليات جني أرباح سريعة من مساعي مؤشر سوق الأسهم السعودية لاختراق حاجز 9450 نقطة، إلا أنها لم تنجح في الضغط على المؤشر لكسر مستوى 9400 نقطة.

وكان سوق الأسهم السعودية قد حقق مكاسب جيدة أمس بعد 5 جلسات من الخسائر المتواصلة طيلة تعاملات الأسبوع الماضي.

وهبط المؤشر في تعاملات اليوم بنسبة 0.14%، إلى مستوى 9412 نقطة، بعد أن تعرض لضغط من غالبية القطاعات.

وجاء على رأس الأسهم الأكثر ارتفاعاً الأهلية 4%، والشرقية للتنمية 3.4، حلواني إخوان 2.9%، وأنعام القابضة 2.67%.

والصورة في سوق دبي لم تكن أبعد مما هي عليه في سوق السعودية، حيث تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.94%، إلى مستوى 4306 نقطة.

وبعد عمليات جني الأرباح انخفض سهم أرابتك بنسبة 0.71%، إلى مستوى 5.63 درهم، وإعمار بنسبة 1.32%، إلى مستوى 9.70 درهم.