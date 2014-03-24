نيكي يواصل الارتفاع من أدنى مستوى في 6 أسابيع

ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية 1.8 بالمئة اليوم الاثنين لينتعش من أدنى مستوى في ستة أسابيع بفعل تحسن نسبي في الإقبال على المخاطرة لكن بواعث القلق إزاء توقعات الاقتصاد الياباني حدت من المكاسب.



وزاد نيكي 251.07 نقطة إلى 14475.30 نقطة ليعوض خسائر الجلسة السابقة بعد عطلة للسوق يوم الجمعة. لكن المؤشر مازال منخفضا أكثر من 11 بالمئة منذ مطلع العام الحالي ومن المرجح أن يسجل أول انخفاض ربع سنوي له في عام ونصف العام.



وشهدت الأسهم ذات التوزيعات المرتفعة انتعاشا معقولا قبيل بدء تداولها بدون الحق في الأرباح النقدية يوم الأربعاء لترتفع أسهم دايئتشي سانكيو أربعة بالمئة وايه.ان.ايه هولدنجز 3.2 بالمئة.



وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5 بالمئة إلى 1163.04 نقطة في معاملات نشطة نسبيا مع تداول 2.92 مليار سهم وهو من أعلى المعدلات على مدى الشهر المنصرم.



وارتفع مؤشر نيكي 400 الذي أنشئ حديثا ويضم أسهم الشركات ذات حقوق المساهمين المرتفعة والحوكمة القوية 1.3 بالمئة إلى 10526.41 نقطة.



