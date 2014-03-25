أسواق الخليج تغلق مرتفعة وتفوق لمؤشر الأسهم السعودية

أغلقت أغلب الأسواق الخليجية في المنطقة الخضراء، لتسجل مؤشرات أسعار الأسهم فيها ارتفاعات جيدة، متجاهلة التأثيرات السياسية السلبية التي كان يخشى منها أن توثر على نفسيات المتداولين.

وأكد خبراء لـ"العربية.نت" أن البورصات الخليجية والعربية تجاهلت الأثر النفسي مؤكدين أن تنحية الخلافات جانبا في قمة الكويت كان له أثر إيجابي في عدم خلق أي حالة من القلق تجاه مستقبل الاستثمارات في المنطقة.

وقال وائل عنبة رئيس شركة الأوائل لإدارة محافظ الأوراق المالية إن أسواق الخليج، لم تزل تشهد تفاؤلا من المستثمرين المحليين والأجانب بسبب الأداء القوي الذي تحقق لهذه الأسواق منذ بداية العالم الحالي. وأوضح عنبة لـ"العربية.نت" أن المتداولين يترقبون المزيد من النتائج الإيجابية للشركات خلال النصف الأول من العام الحالي.

وسجل مؤشر الأسهم السعودية ارتفاعا بنسبة 0.05 % الى 9433 نقطة، كما ارتفعت بورصتا دبي وابوظبي بنسب 0.63% و 0.19 % على التوالي، لتظل سوق الاسهم السعودية صاحبة اعلى ارتفاعات متتالية منذ بداية العام مقارنة بباقي اسواق الخليج.

وارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.45 % في حين سجلت بورصة سلطنة عمان تراجعا للجلسة الثانية على التوالي بلغت نسبته اليوم 0.37%.

أما سوق الكويت فقد اغلق المؤشر السعري على ارتفاع 27.3 نقطة الى 7581 نقطة.

وقال ميثم الشخص مدير عام شركة عربي للوساطة المالية، لـ"العربية.نت" ان سوق الأسهم السعودية، ارتفعت بنسبة كبيرة زادت على 135 % من اخفض نقطة وصل اليها المؤشر كانت في مارس 2009.

واعتبر الشخص المستويات الحالية لسوق الأسهم السعودية ولمؤشرها فوق 9400 نقطة يعبر عن مستوى ايجابي ويشابه في حركته الى حد كبير السوق الاميركي التي ارتفعت بنسبة 145% عن اخفض معدل للمؤشر ايضا جرى تسجيله عام 2009.

6.8 مليار ريال تداولات

وتجاوزت قيمة تداولات سوق الأسهم السعودية اليوم 6.8مليار ريال. وشهدت تداولات سوق السعودية اليوم ارتفاع أسهم 82 شركة في قيمتها, فيما تراجعت أسهم 44 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 250 مليون سهم توزعت على أكثر من 110.7 ألف صفقة .

وكانت أسهم شركات صناعة الورق, وشاكر, وأنعام القابضة, وبدجت, وعذيب للاتصالات, وساب تكافل الأكثر ارتفاعاً اليوم, فيما جاءت أسهم شركات وفاء للتأمين, وسافكو, والاتحاد التجاري, وحلواني إخوان، والجوف الزراعية, وميدغلف للتأمين على رأس الشركات الأكثر انخفاضاً, وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم ما بين 9.9% إلى 1.79%.

كما جاءت أسهم شركات, وكيان السعودية, وسابك, ودار الأركان, والإنماء, وعذيب للاتصالات, وبترورابغ الأكثر نشاطاً بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات دار الأركان, وكيان السعودية, وعذيب للاتصالات, والإنماء, وزين السعودية، وبترو رابغ على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية .

وعلى جانب القطاعات فقد تقدم قطاع الفنادق والسياحة القطاعات المرتفعة بنسبة 1.06% , تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.70%, ثم قطاع النقل بنسبة 0.69% ... بالمقابل جاء قطاع التأمين على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 0.47%, يليه قطاع الصناعات البتروكيمياوية بنسبة 0.31%

أما أكثر الشركات من حيث عدد الصفقات فقد برز "وفا للتأمين وصناعة الورق والقصيم الزراعية" في حين حلت شركات كيان السعودية ودار الأركان والقصيم الزراعية في قائمة الشركات الأكبر من حيث الأحجام.

إلى ذلك، أعلنت شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة150 مليون ريال مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية، وتقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال.

وسيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً، وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تحسين الملاءة المالية لها.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الجوف الزراعية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 250 مليون ريال الى 300 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 20%عن طريق منح أسهم مجانية.

وبلغت القيمة المتداولة للأسهم 24.9 مليون دينار في حين وصلت كمية الأسهم المتداولة 120.6 مليون سهم. وجاءت أسهم شركات تمويل خليج والمستثمرون وميادين والأثمار والتخصيص الأكثر تداولا في حين جاءت شركات فلكس وهيومن سوفت واكتتاب والرابطة الأكثر ارتفاعا، بينما نزل سوق البحرين 0.27% في بداية تعاملاته إلى 1.373 نقطة.