النرويج تسعى للاستثمار السيادي بسوق الأسهم السعودية

أجرى وفد من الصندوق السيادي النرويجي لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي الهيئات الاستثمارية والمصرفية والمالية في السعودية، وذلك لاستكشاف الفرص والمناخ الاستثماري في المملكة، بخاصة سوق الأسهم التي تزيد قيمتها الرأسمالية عن 1.5 تريليون ريال.

ويهدف مسؤولو الصندوق النرويجي إلى استكشاف الفرص والمناخ الاستثماري في السعودية، إضافة إلى الأنظمة والإجراءات التي تتعلق بالاستثمارات في المملكة، في ظل وجود رغبة في استثمار جزء من أموال الصندوق النرويجي في سوق المال السعودية والعقارات والسندات.

وتبلغ قيمة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي 843 مليار دولار، تعادل نحو 3.16 تريليون ريال.

