"ايبل لوجستك" تتطلع لطرح أسهمها في دبي يوليو المقبل

قال الرئيس التنفيذي لشركة "ايبل لوجستك" الدكتور غانم محمد الهاجري في مقابلة مع "العربية نت"، إنه يتوقع التقدم بأوراق إدراج حصة من أسهم الشركة في سوق دبي المالي في يوليو المقبل.

ولم تشهد السوق أي عمليات طرح عام أولي منذ امتداد الأزمة المالية العالمية إلى المنطقة في 2009.

وأضاف الهاجري أن عملية الطرح لن تكون بهدف زيادة رأسمال الشركة، ولكنها تستهدف تقليص حصص مساهمين حاليين.

وتملك جروثجيت 70%، من ايبل بعد سلسلة من الاستثمارات التي بدأت في عام 2007.

وهناك شركتان فقط للخدمات اللوجستية مدرجة أسهمها حاليا في سوق دبي وهما شركتا أرامكس وأجيليتي.

وقال الهاجري لـ"العربية نت"، "ربما يتم تقليص حصتي الحالية والبالغة 25%، في أسهم الشركة إلى النصف، ومستثمرين آخرين أيضاً سيخفضون حصتهم".

ولفت الهاجري إلى أنه لم يتم حتى الآن اختيار مستشار لعملية الطرح، أو الانتهاء من تقييم أسهم الشركة أو سعر الطرح.

وقال الهاجري "الشهر المقبل سيشهد اجتماعا بين المساهمين لتحديد بعض الأمور الهامة".

وأكد الهاجري أن طرح حصة من أسهم الشركة في سوق دبي المالي سيكون مفتوحا للأجانب.

وتأسست ايبل في عام 2001 ويبلغ حجم أعمالها سنويا نحو 200 مليون دولار ولها عمليات في دول الخليج وهونج كونج. وتقدم الشركة أيضا خدمات النقل البري والتخزين.

وبحسب بيانات "رويترز" فإن ايبل أجرت عملية إعادة رسملة بالاقتراض تحملت فيها دينا جديدا ودفعت توزيعات نقدية للمساهمين، حيث كان بنك الشارقة الرئيسي في هذه الصفقة.

