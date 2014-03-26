اليورو قرب أقل مستوياته في 3 أسابيع أمام الدولار

تراجع اليورو اليوم الأربعاء وسط قلق المستثمرين، بعد أن كثف مسؤولو البنك المركزي الأوروبي جهودهم لدفع سعر العملة الموحدة للهبوط من خلال التصريحات، بينما ألمح واحد من أبرز الأعضاء الصقور في البنك إلى تيسير كبير في السياسة النقدية.

وسجلت العملة الموحدة أقل مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء بعدما صرح ينز فايدمان محافظ البك المركزي الألماني أن أسعار الفائدة السالبة أحد الخيارات لكبح قوة اليورو، مضيفا أن التيسير الكمي ليس مستبعدا كوسيلة لمكافحة الانكماش.

وكان اليورو نزل لأقل مستوى في عامين ونصف العام مقابل الدولار في منتصف مارس مع انحسار التوقعات بأخذ البنك المركزي الأوروبي للمزيد من إجراءات التيسير، ويجري تداول اليورو حاليا بارتفاع قليل عن مستوياته المتدنية في ثلاثة أسابيع.

ويعقد البنك اجتماعه لوضع السياسات الأسبوع المقبل. وتعافى اليورو قليلا بعدما صرح فايدمان أن السعر الحالي للعملة الموحدة لا يستدعي تحركا على مستوى السياسة المالية.

ونزل اليورو إلى 1.3795 دولار مقتربا من أقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.3749 دولار الذي سجله أمس ونزل 0.2 بالمئة مقابل الين عند 141.06 ين.

ومع هبوط اليورو ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس سعر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.13 بالمئة إلى 80.05.

ومقابل العملة اليابانية استقر الدولار عند 102.30 ين وسجل الدولار الاسترالي أعلى مستوى في أربعة أشهر أمام نظيره الأميركي عند 0.9217 دولار أميركي.